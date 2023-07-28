Полиция будет смотреть в небо каждые 15 минут: в Ростове ввели план 'Воздушная тревога'

В Ростове-на-Дону на россии полицейским приказали следить за воздушным пространством. В области объявлен план "Воздушная тревога".

российские СМИ пишут, что в Ростове-на-Дону ввели план "Воздушная тревога" после "теракта Украины" в Таганроге (Ростовской области).

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"В Ростове-на-Дону введен план "Воздушная тревога". Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство", — передают авторы Тelegram-канала Baza.

Все результаты наблюдений полиции следует описывать в журнале.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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