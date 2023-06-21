Полиция ловит черных археологов на территории Каховского водохранилища, которые ищут сокровища, несмотря на взрывоопасные предметы

На Днепропетровщине полицейские обеспечивают безопасность на обмелевших берегах Каховского водохранилища. С целью предотвращения опасности, связанной с прогулками по смелеющему дну, что может привести к попаданию под обстрел или на неразорванные боеприпасы, уже действует 18 патрулей и четыре наблюдательных пункта в Никопольском и Криворожском районах.

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Полиция взяла на себя задачу надзора за пустыней, в которую превратились берега водохранилища. Их обязанности включают в себя охрану побережья и предотвращение несанкционированных раскопок.

После теракта, произошедшего на гидроэлектростанции, когда вода начала спадать, местные жители начали активно учить дно. Они искали клады с металлоискателями и демонстрировали свои находки в социальных сетях. Среди них были старые сосуды, украшения, оружие и предметы обихода, которые были затоплены под водой на протяжении многих десятилетий. Эти находки поощряли все больше "черных археологов" к погружению на дно, несмотря на риски обстрелов и присутствие неразорванных боеприпасов в иле.

Кроме того, на дне водохранилища находятся затопленные дома и церкви, свидетельствующие о трагических потерях, вызванных строительством в прошлом. Исторические свидетельства древних сел и казачьих сечей, пропавших под водой при строительстве Каховского водохранилища, вызывают любопытство среди местных жителей.

Полиция также берет на себя обязанность бороться с незаконной ловлей рыбы и ее распространением. Они усиливают контроль на блокпостах для предотвращения незаконной перевозки рыбы и морепродуктов на рынки и в магазины.

Запрещено прогулки и поездки вдоль берегов, выходить на воду, фотографировать берега и снимать видео. Нарушителей передают полицейские следственным органам. Сейчас уже несколько десятков человек задержаны только в Никопольском районе.

Ранее в Минздраве дали советы, как грязную воду сделать пригодной для питья.

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