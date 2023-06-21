Поліція ловить чорних археологів на території Каховського водосховища, які шукають скарби попри вибухонебезпечні предмети

На Дніпропетровщині, поліцейські забезпечують безпеку на обмілілих берегах Каховського водосховища. З метою запобігання небезпеці, пов'язаної з прогулянками по змілілому дну, що може призвести до попадання під обстріл або на нерозірвані боєприпаси, вже діє 18 патрулів та чотири спостережні пункти у Нікопольському та Криворізькому районах.

Читайте також: Після підриву Каховської ГЕС з дна Дніпра "піднялися" мости часів Другої світової та черепи в касках (фото)

Поліція взяла на себе завдання нагляду за пустелею, на яку перетворилися береги водосховища. Їхні обов'язки включають охорону узбережжя та запобігання несанкціонованих розкопок.

Після теракту, що стався на гідроелектростанції, коли вода почала спадати, місцеві мешканці почали активно вивчати дно. Вони шукали скарби з металошукачами і демонстрували свої знахідки в соціальних мережах. Серед них були старі посуд, прикраси, зброя та предмети побуту, які були затоплені під водою протягом багатьох десятиліть. Ці знахідки заохочували все більше "чорних археологів" до занурення на дно, попри ризики обстрілів та присутність нерозірваних боєприпасів в мулі.

Відео дня

Окрім цього, на дні водосховища знаходяться затоплені будинки та церкви, що свідчать про трагічні втрати, спричинені будівництвом в минулому. Історичні свідчення давніх сіл та козацьких січей, зниклих під водою під час будівництва Каховського водосховища, викликають цікавість серед місцевих жителів.

Поліція також бере на себе обов'язок боротися з незаконним ловом риби та її поширенням. Вони підсилюють контроль на блокпостах для запобігання незаконному перевезенню риби та морепродуктів на ринки та в магазини.

Заборонено прогулянки та поїздки уздовж берегів, виходити на воду, фотографувати береги та знімати відео. Порушників передають поліцейські слідчим органам. Зараз вже декілька десятків осіб затримані лише у Нікопольському районі.

Раніше у МОЗ дали поради, як брудну воду зробити придатною для пиття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!