У МОЗ дали поради, як брудну воду зробити придатною для пиття
Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС проблеми з питною водою виникли у підтоплених населених пунктах. Оскільки на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних речовин, вони могли потрапити до колодязів, скважин та водойм, які забезпечували населення питною водою.
У Міністерстві охорони здоров'я зауважують, у криницях та відкритих водоймах на підтоплених територіях можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб з кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ тощо.
Фахівці радять мешканцям небезпечних територій вживати лише бутильовану або привізну воду.
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"Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей", – додали у МОЗ.
Аби не підхопити інфекцій, потрібно кип'ятити або дезінфікувати воду для пиття, миття фруктів, ягід, чи для приготування їжі, навіть для миття посуду. Однак кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.
У МОЗ дали рекомендації, як забруднену воду перетворити на питну.
- Процідіть зібрану воду через кілька шарів марлі, або тканини.
- Дайте воді відстоятися від 24 до 48 годин. Вона має бути в чистій та закритій місткості.
- Дочекайтеся, поки утвориться осад.
- Відфільтруйте воду.
- Продезінфікуйте воду (можна прокип'ятити її протягом щонайменше 5 хвилин).
- Ці способи позбавлять воду від шкідників, однак не зможуть очистити від хімічного забруднення.
- Якщо ви не маєте спеціального фільтра, його можна створити самостійно. Переріжте дволітрову пластикову пляшку навпіл, верхню частину поставте у нижню горлечком донизу. Змішайте гравій, пісок та деревне активоване вугілля й засипте у пляшку. Налийте зверху воду та дочекайтеся, поки вона пройде через ці шари й стече на дно пляшки.
У МОЗ також порадили наступні заходи безпеки:
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не використовуйте одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати категорично заборонено, оскільки є ризик захворювання на ботулізм", – додали у відомстві.
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