У МОЗ дали поради, як брудну воду зробити придатною для пиття

Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС проблеми з питною водою виникли у підтоплених населених пунктах. Оскільки на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних речовин, вони могли потрапити до колодязів, скважин та водойм, які забезпечували населення питною водою.

У Міністерстві охорони здоров'я зауважують, у криницях та відкритих водоймах на підтоплених територіях можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб з кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ тощо.

Фахівці радять мешканцям небезпечних територій вживати лише бутильовану або привізну воду.

Читайте також: "росіяни вчинили екоцид": Єрмак заявив про наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму та ЗАЕС

"Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей", – додали у МОЗ.

Відео дня

Аби не підхопити інфекцій, потрібно кип'ятити або дезінфікувати воду для пиття, миття фруктів, ягід, чи для приготування їжі, навіть для миття посуду. Однак кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.

У МОЗ дали рекомендації, як забруднену воду перетворити на питну.

Процідіть зібрану воду через кілька шарів марлі, або тканини. Дайте воді відстоятися від 24 до 48 годин. Вона має бути в чистій та закритій місткості. Дочекайтеся, поки утвориться осад. Відфільтруйте воду. Продезінфікуйте воду (можна прокип'ятити її протягом щонайменше 5 хвилин). Ці способи позбавлять воду від шкідників, однак не зможуть очистити від хімічного забруднення. Якщо ви не маєте спеціального фільтра, його можна створити самостійно. Переріжте дволітрову пластикову пляшку навпіл, верхню частину поставте у нижню горлечком донизу. Змішайте гравій, пісок та деревне активоване вугілля й засипте у пляшку. Налийте зверху воду та дочекайтеся, поки вона пройде через ці шари й стече на дно пляшки.

У МОЗ також порадили наступні заходи безпеки:

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не використовуйте одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати категорично заборонено, оскільки є ризик захворювання на ботулізм", – додали у відомстві.

Раніше ми писали, чи потрібно пити два літри води щодня. Вчені здивували правдою про воду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!