Поливайте молоком и йодом: лайфхаки для обильного цветения герани

Пеларгония (герань) – любимое комнатное растение многих, кому нравятся его обильные цветы. Она довольно неприхотливое растение, однако также требует ухода, чтобы дольше и чаще цвести.

Для герани подойдет любая универсальная почва, которую используют для цветущих растений. Это может быть смесь дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1.

В холодный период лучшей температурой для этого растения считается 14-16 градусов. Она хорошо перенесет пребывание на балконе, или на подоконниках вплотную к оконному стеклу.

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Все виды герани очень любят большое количество солнечного света, поэтому их нужно ставить на хорошо освещенный подоконник, периодически поворачивая горшок, чтобы куст сформировался ровным и правильным.

Зимой герань подсвечивают специальными фитолампами, иначе она будет увядать. А поливают пеларгонию только тогда, когда земля у корней полностью сухая.

Поливать герань можно с добавлением йода, это будет стимулировать появление соцветий и продолжит цветение растения. Требуется всего капля йода на литр воды комнатной температуры. Поливайте этим раствором каждые две недели в течение периода роста. И будьте осторожны, чтобы такой раствор не попал на листья растения.

Кроме того, йод является хорошим антисептиком для почвы. Он защищает корни от гнили, а также от грибков и паразитов, атакующих герань.

Еще один натуральный продукт для подкормки герани – банановые кожуры. Они стимулируют цветение пеларгонии.

Банановую кожуру нужно порезать на кусочки и залить литром кипятка. Закройте крышкой плотно и поставьте в темное место на 5-7 дней. Затем процедите раствор и смешайте 1:1 с водой, которой будете поливать герань. Также кожуры от бананов можно измельчить и добавить в почву, в которой произрастает пеларгония.

Еще один продукт, способный стимулировать цветение герани, это молоко. 100 мл продукта разводят в литре воды и поливают растения под корень.

Во время зимовки герани полив сначала нужно сократить, затем полностью прекратить, поскольку растение вступает в период покоя.

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