Полнолуние 7 марта принесет большую удачу трем знакам зодиака: их ждут хорошие новости

Полнолуние, которое состоится 7 марта 2023 года, принесет хорошие новости трем уроженцам зодиакального круга – их ждут новые перспективы на работе и денежная удача. Некоторые могут даже получить повышение, о котором давно мечтали.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Водолеи, Девы и Раки. Вот что их ждет!

Водолей

Уроженцы этого знака зодиака много работали и теперь будут пожинать плоды своего труда. Водолеям сделают заманчивое предложение, которое сулит карьерный рост. Им нужно быть готовыми к тому, что ответственности станет больше, но вместе с тем вырастут и доходы. Уроженцы знака будут много времени проводить на встречах, возможны дальние командировки и курсы повышения квалификации. Однако это не станет для них проблемой, ведь Водолеи получат должность, к которой давно стремились.

Девы

Девы могут показать все, на что они способны. Уроженцы знака завоюют признание в профессиональном круге и могут рассчитывать на премии и другие бонусы от руководства. Также у них неожиданно появится шанс отправиться пусть в краткосрочное, но путешествие. Они отлично проведут время в компании близких людей и будут мотивированы покорять новые высоты. На отдыхе одинокие могут найти свою вторую половинку, важно не упустить тот самый шанс.

Рак

Раков ждет очень плодотворный день – они смогут решить вопросы, которые давно их беспокоили. Кроме того, уроженцы знака получат очень выгодное предложение по работе: возможно, они займутся консультированием или решат превратить старое хобби в небольшой бизнес. Вероятны также незапланированные поездки, но удача будет на стороне Раков и все разрешится благоприятно. В жизни уроженцев знака начинается "белая полоса", и стоит воспользоваться этим для достижения своих целей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.