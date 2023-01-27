Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2
Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Это также подтверждают слова польского премьер-министра правительства Матеуша Моравецкого в интервью канадскому телеканалу CTV News.
"Мы пытаемся подавать пример. Польша первой полгода назад отправила 250 танков, а то и больше. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 ПТ-91. И кроме этих танков, 14 танков – это танки Leopard 2. И мы сказали нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили, и я процитировал президента Зеленского (чтобы объяснить), насколько важно иметь современные танки в этой войне. У россиян на складах есть несколько тысяч, а некоторые говорят даже более 15 тысяч танков", – сказал он.
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Что известно о PT-91 Twardy
PT-91 Twardy ("Твердый") – это основной боевой танк польского войска. Эти танки производились на основе лицензионного варианта советской боевой машины Т-72М1.
Первые прототипы были сделаны в 1993 году. Базовый вариант выпускался серийно на предприятии Bumar-Labedy до 2002 года.
РТ-91 обладает современными системами управления огнем и связи. Защита усилена за счет использования активной брони собственной разработки ERAWA. Испытания показали, что блоки ERAWA повышают защищенность танка на 30-70%, в зависимости от типа боеприпаса.
Также танк снабжен покрытием, поглощающим радиационное облучение, системой Obra-4, предупреждающей об облучении танка лазером, 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат "Облако" и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат.
Боевая машина оснащена дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л. собственного производства
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Характеристики PT-91 Twardy
- Вес: 46 т;
- Длина: 6860 мм;
- Ширина: 3702 мм;
- Высота: 2190 мм;
- Экипаж: 3;
- Калибр: 125 мм;
- Вес: 46 тонн;
- : 850 л.с.;
- Удельная мощность: 18,47 л./т;
- Максимальная скорость: 60 км/ч.
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