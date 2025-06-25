Польша переходит на 4-дневную рабочую неделю: что это значит для украинских заробитчан

С 30 июня 2025 г. в Польше стартует пилотный проект по внедрению четырехдневной рабочей недели. В случае успешного тестирования уже к 2027 году нововведения могут распространить на всю страну.

Основная цель – уменьшить количество рабочих часов без снижения зарплат, чтобы улучшить качество жизни работников и поддержать баланс между работой и личным временем. Об этом сообщает INFOR.pl.

В рамках эксперимента предложено три формата сокращения рабочей нагрузки. Первый вариант – 5-дневная неделя с шестичасовыми рабочими сменами вместо стандартных восьми. Второй – переход на 4 рабочих дня вместо 5 с общим уменьшением количества часов на 20%.

Компании будут иметь право самостоятельно выбирать схему работы, например, работать с понедельника по четверг и иметь выходную пятницу. Третий вариант состоит в сохранении классического 5-дневного графика, но с увеличенным количеством оплачиваемых выходных дней в году – их количество будет определяться работодателями индивидуально.

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Целью внедрения нового формата работы является не только улучшение благосостояния работников, но попытка ответить на серьезные демографические вызовы, с которыми сталкивается Польша. Страна входит в число самых трудолюбивых в Европе, однако чрезмерная профессиональная нагрузка оказывает негативное влияние на семейную жизнь и уровень рождаемости.

Специалисты считают, что сокращение рабочих часов позволит людям больше времени уделять семье и воспитанию детей, что может оказать положительное влияние на желание создавать семьи. Подобные инициативы уже реализованы в таких странах как Франция, Испания, Дания и Бельгия.

Что касается украинцев, работающих в Польше, то нет четкой информации, охватит ли новый формат и их. По состоянию на конец прошлого года в стране официально работало около 780 тысяч украинских граждан, однако фактическое количество, вероятно, выше из-за теневой занятости.

На данном этапе проект ориентирован прежде всего на польских граждан, учитывая демографическую цель реформы. Подобная практика наблюдается и в других европейских странах – например, в Хорватии и Бельгии новые трудовые правила в большинстве своем распространяются только на местных жителей, в то время как иностранцы, в частности трудовые мигранты, работают по традиционному 5-дневному графику.

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Если украинцы официально трудоустроены в компаниях, которые присоединятся к пилотному проекту, они также смогут перейти на сокращенный рабочий график. Пока не существует никаких официальных ограничений, которые позволяли бы сокращение только для граждан Польши. В то же время работающие без официального оформления, скорее всего, не смогут воспользоваться новыми условиями, поскольку не имеют государственной защиты и трудовых гарантий.

Введение 4-дневной рабочей недели и других форм сокращения рабочего времени – часть национальной стратегии, направленной на улучшение соотношения между занятостью и личной жизнью граждан, а также преодоление демографических проблем. Ожидается, что уже в ближайшее время польские работники получат право самостоятельно выбирать удобный формат работы, который позволит сохранять заработок и иметь больше времени для семьи и отдыха.

Раньше мы рассказывали, сколько лет украинским работникам придется работать в Польше, чтобы собрать на собственное жилье.

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