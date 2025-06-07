Помешают ли дожди урожаю картофеля в Украине: аграрий рассказал, чего ждать

Урожайность картофеля в значительной степени определяется условиями выращивания. Дожди, с одной стороны, могут уменьшить расходы фермеров на полив, однако в целом эта культура остается достаточно ресурсоёмкой.

"Картофель можно представить как своеобразный "резервуар воды", ведь он на 80% состоит из жидкости. На начальном этапе развития растение использует влагу, содержащуюся в посадочном клубне. Но уже потом ему необходима дополнительная влага из почвы. Самый первый пик водопотребления приходится на 30-40-й день после посадки - именно тогда формируются столоны (корневые побеги), от которых зависит количество клубней. Но основная фаза потребности во влаге - это период бутонизации и цветения, когда начинается активный рост клубней", – рассказал в комментарии изданию "Факты" Игорь Чечитко, руководитель украинского офиса нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group.

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Вместе с тем он отметил, что выращивание картофеля является одним из самых затратных среди сельскохозяйственных культур, поэтому в неудачные годы потребители замечают рост цен в магазинах.

"В засушливом прошлом сезоне затраты на выращивание одного гектара картофеля достигали в среднем 180-200 тысяч гривен - независимо от того, удалось ли собрать 20 тонн или 40. Из-за неблагоприятной погоды в прошлом году фермеры столкнулись с низкой урожайностью и плохим качеством продукции. К этому добавляются еще и расходы на хранение, транспортировку и сортировку. Именно поэтому мы видим такие цены", – обьяснил аграрий.

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