Помощь на коммуналку: кто может получить 5 тыс. грн в этом году

В 2025 году семьи военнослужащих, проживающих в Ивано-Франковской области, смогут получить финансовую помощь по оплате коммунальных услуг. Эта выплата будет предоставляться только один раз в год.

Об этом сообщила пресс-служба ЦНАПа города Ивано-Франковск. Кроме семей военнослужащих, не являющихся участниками боевых действий, право на финансовую поддержку имеют также внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Они могут раз в год подать заявку на выплату в размере 5 тысяч гривен для покрытия расходов на коммунальные услуги.

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Основные условия получения помощи:

Военнослужащий должен иметь справку о постоянной регистрации или статусе ВПЛ в Ивано-Франковской общине.

У него нет удостоверения участника боевых действий и раньше не получал льгот на оплату коммунальных услуг.

Чтобы оформить выплату, членам семей военных необходимо обратиться в любой ЦНАП Ивано-Франковской общины и подать соответствующее заявление.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить по 15 тысяч. грн и как подать заявку.

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