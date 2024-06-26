Помощь Путину: Ким Чен Ын отправит войска в Украину – СМИ

В течение месяца Северная Корея может отправить свои войска в Украину. Речь идет об инженерном подразделении армии.

Об этом сообщил немецкий обозреватель Юрген Наудитт в своем X. Он рассказал, что Северная Корея имеет одну из самых больших армий в мире.

19 июня в КНДР президент РФ Владимир Путин заявил, что военные КНДР не будут участвовать в войне на территории Украины.

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Сегодня, 26 июня, в отчете Минобороны США появилась информация, что Центральная военная комиссия Северной Кореи объявила, что КНДР объединит свои войска с российскими бойцами. В то время как в рамках военного альянса между РФ и КНДР в Донецк отправят инженерное подразделение северокорейской армии.

"Путин всегда врал и будет лгать. Как сейчас отреагирует Запад? Для всех, кто говорит, что Северная Корея воюет рогатками и тому подобное: у Северной Кореи одна из самых больших армий в мире с примерно 1,3 миллиона активных солдат", – добавил он.

Напомним, на днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ российской армии.

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