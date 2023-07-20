Понадобится только одна справка: в Минреинтеграции объяснили, как переселенцам получить водительское удостоверение

Для получения водительского удостоверения нужно подавать документы, содержащие сведения о регистрации места жительства получателя. Однако в Украине изменили эту норму, ведь она усложняла процесс получения водительского удостоверения для граждан с временно оккупированных территорий и тех, в паспортных документах которых не указано зарегистрированное место жительства.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Telegram. Отметили, что постановлением Кабмина от 2 мая 2023 г. № 454 внесли изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Таким образом гражданам с ВОТ нужно предоставить справку ВПЛ для получения водительского удостоверения. Поэтому внутриперемещенные лица могут получать или обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (нахождение) на территории Украины.

В частности, им достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства человека. Добавляют, что вместо бумажной формы справку можно предъявить в электронном виде через портал "Дія".

Напомним, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину многие выехали с временно оккупированных территорий или тех, где ведутся активные боевые действия, в более безопасные регионы. Адвокат, юрист и волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Семен Яценко рассказал, нужно ли военнообязанному, который выехал на более безопасную территорию, но не получил статус ВПЛ, становиться на военный учет.

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