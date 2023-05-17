Понадобятся мел и нашатырь: как защитить капусту от вредителей

Украинские дачники часто высаживают на своих участках капусту. Эта культура могу быть крайне уязвимой к вредителям.

Насекомые могут разрушить весь сбор и сильно навредить растению. Опытные дачники имеют свои советы по поводу того, как уберечь капусту от вредителей.

Часто огородники используют химические препараты, уничтожающие насекомых. Впрочем, такой метод может привести к тому, что вредные вещества останутся в почве и растении.

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Избежать этого можно применив натуральные средства. В частности, для обработки капусты понадобятся мел и нашатырь.

Для приготовления раствора нужно развести 150 г мела и две ложки нашатыря концентрацией более 10% на девять литров чистой воды. Смесь следует перемешать и поливать ею капусту.

Этот способ позволит уберечь культуру от вредителей. Кроме того, раствор можно использовать для обработки грядок с луком.

Напомним, муравьи могут повредить вашим растениям, потому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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