Пораженный в порту Кавказ паром 'Конро Трейдер' загорелся и затонул (фото, видео)

В четверг, 22 августа, взрывы прогремели в Керченском проливе. В порту "Кавказ" Краснодарского края России ракеты, предварительно, попали в паром "Конро Трейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом.

Некоторые Telegram-каналы сообщают о прилете ПКР "Нептун" по территории порта. "Украина атаковала порт "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края. Ракета "Нептун" попала в пришвартованное судно. В порту сейчас пожар. Атака велась, вероятно, из Одесской области", – пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

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Информация о пострадавших уточняется. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ"", – сообщил оперштаб Краснодарского края.

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/partizany_crimea Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/partizany_crimea

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/vchkogpu Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/vchkogpu

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/vchkogpu Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/vchkogpu

Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/vchkogpu Пожар в порту Кавказ. Источник: t.me/vchkogpu

На пароме в порту "Кавказ", поврежденном во время атаки, было 30 цистерн с топливом, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.

Также на судне находились пять моряков, их судьба неизвестна.

По состоянию на 19 часов 22 августа известно, что пораженный в порту Кавказ паром "Конро Трейдер" затонул. Оперштаб написал: "В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет".

Напомним, 23 июля беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Краснодарском крае России.

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