Популярный лайфхак может быть опасным: Почему нельзя класть замороженное полотенце на вентилятор

Лето наконец-то пришло, и температура быстро поднимается. С ростом глобального потепления жара становится проблемой для многих людей, поэтому они постоянно ищут новые способы защититься от нее, сообщает Daily Mail.

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Одним из трендов на TikTok стал совет использовать замороженное полотенце как эффективный способ охлаждения помещения. Этот метод рекомендуют тем, кто не имеет кондиционера.

По совету нужно смочить полотенце прохладной водой, а затем заморозить его. После этого замерзшее полотенце нужно положить на вентилятор, и, как утверждают, это поможет охладить комнату. Хотя это может сделать воздух немного прохладнее, ученые предупреждают, что этот метод может быть опасен.

Гидротехник из Electrical Safety First Джузеппе Каланна отмечает, что вода и электричество никогда не сочетаются. Важно помнить, что эти две вещи несовместимы и могут привести даже к смерти. Во-первых, вода из замороженного полотенца может попасть на розетку или вилку, что может привести к замыканию. Во-вторых, такой метод охлаждения повышает риск поражения электрическим током.

Видео становятся вирусными, и многие пишут, что это действительно работает – исследователи переживают, что такие попытки охладить помещение могут привести к большему риску поражений электрическим током и коротким замыканиям.

Каланна и его коллеги призывают людей не использовать этот метод для охлаждения комнат. Эксперты напоминают, что размещение замороженного полотенца на работающем вентиляторе может повлечь за собой нестабильность устройства и его падение, а в лучшем случае привести к поломке.

Исследователи подчеркивают, что наибольшая опасность состоит в том, что полотенце размякнет и станет мокрым. Каланна также предупреждает, что не следует оставлять включенный вентилятор на ночь, поскольку, если он сломается во время сна, это может иметь опасные последствия.

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