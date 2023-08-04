После атаки надводного беспилотника в Новороссийске поврежден десантный корабль 'Оленогорский горняк' (видео)

В ночь на 4 августа российский город Новороссийск атаковали морские дроны. Минобороны РФ заявило, что отразило атаку, однако в соцсети попало видео большого десантного корабля, который начал крениться в воду.

российское оборонное ведомство заявило, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя "безекипажными катерами".

"При отражении атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", — говорилось в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию об атаке надводных беспилотников, однако заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку "моментально среагировали и помогли избежать последствий" экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

Однако, судя по видео, надводные беспилотники поразили российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска и судно легло на бок.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что в Новороссийской бухте в результате атаки дронов поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Этот корабль Северного флота России был заведен в Черное море зимой 2022 года с целью усиления штурмовой группировки и десантирования возле Одессы.

Напомним, в ночь на 4 августа в Новороссийске ночью раздались взрывы вблизи Каспийского трубопроводного консорциума. В Минобороны РФ позже сообщили, что ВСУ "двумя морскими безэкипажными катерами предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийск".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!