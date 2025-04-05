После шквала обращений: 'Укрзалізниця' возобновила долгожданную услугу

В мобильном приложении "Укрзалізниці" снова появилась программа лояльности "Обнимашки". Ранее она позволяла пассажирам накапливать бонусные баллы, которые можно было обменивать на скидки у компаний-партнеров. Однако после хакерской атаки все бонусы были потеряны, что вызвало волну возмущения среди пользователей. Люди массово обращались к УЗ с требованиями восстановить баллы, которые они собирали в течение длительного времени – иногда годами.

Как сообщила прессслужба "Укрзалізниці" 4 апреля, бонусная программа "Обнимашки" снова активна. OBOZ.UA проверил информацию и подтвердил – бонусные баллы действительно вернулись, хотя предложения от партнерских компаний пока не отображаются в системе.

К тому же каждому пользователю "Укрзалізниці" начислили дополнительные 10 тысяч бонусных баллов. Это один из способов компенсировать неудобства, которые испытали клиенты после кибератаки.

Также сообщается, что программа лояльности была недоступна в течение 13 дней. В этот период пассажиры массово обращались в компанию с вопросами относительно своих накопленных баллов.

"Мы получили тысячи ваших обращений, прочитали каждое из них – и не остановились, пока не вернули каждую „обнимашку" ее законному владельцу", – отметили в "Укрзалізниці".

"Скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные обнимашки, вернутся чуть позже, поэтому есть время накопить больше во время пасхальных путешествий. Продолжаем движение", – добавили в компании.

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Ранее УЗ уже вернула большинство основных и часть дополнительных онлайн-возможностей. В частности, в приложении снова стали доступными железнодорожные билеты, которые были приобретены до момента кибератаки.

Таким образом, каждый пользователь имеет возможность восстановить свой ранее купленный билет. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

войти в свою учетную запись в приложении "Укрзализныця";

нажать на баннер, размещенный на главном экране – он перенаправит на страницу для восстановления билета;

выбрать опцию "Загрузить PDF-билет" и сохранить его на своем мобильном устройстве.

Кроме того, снова стали доступными несколько дополнительных онлайн-сервисов:

возможность оформления льготных билетов для студентов;

покупка билетов для людей с инвалидностью;

онлайн-доступ к расписанию движения по вокзалам;

приобретение билетов из спецрезерва "Укрзализныци" через приложение "Армия+".

Сейчас компания продолжает работать над восстановлением таких функций, как верификация через Дія.Підпис и автоматическое приобретение билетов.

Напомним, 22 марта "Укрзалізниця" подверглась одной из самых масштабных кибератак за все время своего существования. В результате была временно приостановлена работа цифровых сервисов, в частности систему онлайн-продажи билетов.

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