Последний супермесяц года – Бобровый: когда можно будет наблюдать

15 ноября 2024 состоится четвертый и последний Супермесяц этого года, который в 23:28 по киевскому времени достигнет максимальной яркости. Удобнее всего наблюдать за ним будет во время восхода Луны в ранних сумерках.

Ноябрьское полнолуние традиционно называется "Бобровой Луной", ведь именно в этот период бобры активно строят зимние дамбы. Также его называют "Луной мороза" или "Снежной Луной" из-за приближения зимы и характерного для этого времени снижения температуры. Об этом пишет Live Science.

"Бобровая Луна" завершает серию из четырех супермесяцев 2024 года. Перед ним наблюдали "Стерлядевая Луна" в августе, "Урожайная Луна" в сентябре и "Охотничья Луна" в октябре.

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Супермесяц появляется благодаря эллиптической орбите Луны, позволяющей ему приближаться к Земле к точке перигея. Если полнолуние находится на расстоянии 90% или меньше этой точки, его называют Суперлуной.

Также в ночь на 15 ноября слева от Луны можно будет увидеть скопление Плеяд, известное как "Семь Сестер". А 16 ноября они переместятся в правый верхний сектор над Луной.

Для наблюдения за "Бобровой Луной" не понадобятся специальные оптические приборы, однако бинокль или любительский телескоп позволят во время восхода луны увидеть больше деталей его поверхности, которые не видны невооруженным глазом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что НАСА зафиксировало редкое явление.