Останній супермісяць року - Бобровий: коли можна буде спостерігати

15 листопада 2024 року відбудеться четвертий і останній Супермісяць цього року, який о 23:28 за київським часом сягне максимальної яскравості. Найзручніше спостерігати за ним буде під час сходу Місяця в ранніх сутінках.

Листопадовий повний місяць традиційно називається "Бобровим Місяцем", адже саме в цей період бобри активно будують зимові дамби. Також його називають "Місяцем морозу" або "Сніговим Місяцем" через наближення зими та характерне для цієї пори зниження температури. Про це пише Live Science.

"Бобровий Місяць" завершує серію з чотирьох супермісяців 2024 року. Перед ним спостерігали "Стерлядевий Місяць" у серпні, "Урожайний Місяць" у вересні та "Мисливський Місяць" у жовтні.

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Супермісяць з’являється завдяки еліптичній орбіті Місяця, яка дозволяє йому наближатися до Землі до точки перигею. Якщо повний місяць перебуває на відстані 90% або менше від цієї точки, його називають Супермісяцем.

Також в ніч на 15 листопада ліворуч від Місяця можна буде побачити скупчення Плеяд, відоме як "Сім Сестер". А 16 листопада вони перемістяться у правий верхній сектор над Місяцем.

Для спостереження за "Бобровим Місяцем" не знадобляться спеціальні оптичні прилади, однак бінокль чи аматорський телескоп дозволять під час сходу місяця побачити більше деталей його поверхні, які не видно неозброєним оком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що НАСА зафіксувала рідкісне явище.