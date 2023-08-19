Потребуется соль, уксус и сок лимона: как быстро удалить следы от утюга

Сохранить одежду в идеальном состоянии – задача, с которой сталкивается каждая хозяйка. Однако иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Они могут оказаться настоящей проблемой.

UAportal расскажет, как избавиться от пятен от утюга на одежде с помощью простых и доступных методов, которые спасут ваши любимые вещи.

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Столовый уксус, который всегда можно найти в кухонном шкафчике, не только играет важную роль в кулинарии, но оказывается незаменимым спасителем в борьбе с пятнами от утюга. Потрите проблемный участок ткани столовым уксусом, а затем осторожно прогладьте ее горячим утюгом через марлю. Результат не заставит долго ждать.

В случае если уксуса нет под рукой, лимонный сок станет достойным альтернативным решением. Нанесите сок лимона на пятно, посыпьте сахарной пудрой и дайте высохнуть. После этого достаточно только постирать вещь в прохладной воде, и следы утюга исчезнут.

Не менее эффективным средством также является соль. Смочите пятно холодной водой, насыпьте соль сверху и дайте просохнуть. Дальше только прополоскайте вещь в холодной воде, и пятно исчезнет бесследно.

Применяя эти простые лайфхаки, вы сможете легко и быстро избавиться от следов от утюга, сохранив вашу одежду в лучшем виде.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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