Повара объяснили, как и зачем нужно просеивать муку

Многие рецепты требуют просеивать муку. Не следует пренебрегать этим требованием, поскольку эта операция помогает получить легкую и рыхлую выпечку.

Просеивание муки имеет свои особенности. Повара объяснили, когда нужно просеивать муку и как правильно это делать.

Прежде всего, просеивание насыщает муку воздухом, что способствует нежной текстуре теста. Также это помогает более равномерно распределить сухие ингредиенты.

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Муку не нужно просеивать для теста для темпуры. Также не следует просеивать его во время приготовления масляного крема в миксере.

Самыми распространенными принадлежностями для удаления комков из сухих ингредиентов является мука просеиватель или мелкое сито. Также можно использовать большой венец, чтобы разбить комочки в тесте.

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