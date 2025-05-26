Поверка счетчика в 2025 году: кому из украинцев придется выложить средства

Некоторым потребителям жилищно-коммунальных услуг придется столкнуться с дополнительными расходами. Эксперт акцентировал внимание на обязательности прохождения важной процедуры.

Так, согласно действующему законодательству, необходимо регулярно проводить проверку квартирных счетчиков на исправность, отметил руководитель аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко. Этот процесс называется – поверка счетчиков, пишет "24 Канал" со ссылкой на "Украинское радио".

Проверка счетчика является необходимой, поскольку со временем приборы изнашиваются и могут показывать неточные данные по потреблению ресурсов. В результате это может привести к регулярным переплатам.

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Кто обязан проходить поверку счетчика

Все владельцы приборов учета должны проходить поверку счетчиков, иначе их показания не будут учитываться. Если не выполнить это требование в установленный срок, начисление за коммунальные услуги будет осуществляться по средним нормативам, что часто ведет к переплатам.

Как часто необходимо проводить поверку

Проверку прибора учета проводят один раз в четыре года. Организацию и финансирование этой процедуры потребители должны обеспечить самостоятельно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы могут сократить расходы на коммуналку на 50%.

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