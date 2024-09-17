Повестка от ТЦК: когда можно проигнорировать вызов в военкомат.

В условиях военного положения в Украине мужчины призывного возраста могут получить повестку в разных местах, включая собственный дом. Однако важно понимать правила доставки повесток и обстоятельства, при которых можно легально не реагировать на вызов в военкомат. Об этом пишет gsminfo.

Когда повестка не имеет юридической силы?

Часто повестки остаются незамеченными в почтовых ящиках в течение длительного времени. В таких случаях адресат может не знать о вызове и пропустить назначенную дату явки. Возникает вопрос: считается ли такое лицо уклонщиком и угрожает ли ему наказание?

По разъяснению юристов Безвозмездной правовой помощи, согласно украинскому законодательству, место вручения повестки (работа, улица, общественное учреждение или дом) не имеет принципиального значения. Ключевым фактором является личное получение повестки адресатом и его подпись об этом.

Повестка, оставленная в почтовом ящике или у двери, не имеет юридической силы. Соответственно, игнорирование такой повестки не влечет ни административной, ни уголовной ответственности.

Юридическую силу имеет лишь повестка, направленная заказным письмом и лично подписанная получателем. В спорных ситуациях, например, когда за повестку расписался родственник или сосед, документ также считается недействительным.

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Когда можно не реагировать на повестку?

Если вы обнаружили повестку в почтовом ящике или на двери, вы имеете право ее проигнорировать и не появляться по вызову ТЦК. Без вашей личной подписи такая повестка считается не врученной, и никакое наказание за неявку в военкомат не предусмотрено.

Отсчет срока явки в военкомат начинается только с момента личной подписи военнообязанного о получении повестки. В других случаях, согласно постановлению Кабинета Министров, повестка считается не врученной.

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