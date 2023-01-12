Повышение интенсивности магнитных бурь на выходных: что ожидать от геомагнитных колебаний

Между первой и второй волной интенсивных магнитных бурь в январе ожидается еще один слабый подъем солнечной мощности. Его следует ожидать в субботу, 14 января. По прогнозам ученых, этот день не будет иметь значительного влияния на метеозависимых людей.

Как сообщает Meteoagent, после спокойной недели с оценкой в 2 балла, магнитные бури возрастут 14 числа до 3 баллов. Это слабая интенсивность, поэтому не нужно беспокоиться за состояние своего здоровья. Однако уже на следующей неделе следует ожидать волну магнитных бурь, которая с интенсивностью вырастет до 5 баллов. Такой показатель может повлиять на человеческий организм.

Самые распространенные симптомы метеочувствительности:

Чувствуется легкое недомогание

Потеря аппетита

Усталость

Боли в суставах

Мигрень

Головокружение

Шум в ушах и боль в глазах

Прыжки давления

Обострение хронических заболеваний

Учащенное сердцебиение

Стоит отметить, что здоровый образ жизни поможет избавиться от метеочувствительности. Необходимо укрепить иммунитет и защитные функции организма. Правильное питание и занятия спортом сыграют огромную роль в данной ситуации. Помогает при метеочувствительности ходьба, бег, контрастный душ, дыхательная гимнастика, холодные обертывания.

Напомним, ученые предупредили об интенсивной магнитной буре уже на следующей неделе. Чтобы уберечь организм от негативного действия магнитных бурь, следует соблюдать правила здоровой жизни.

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