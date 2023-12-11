Появились фото и видео с места ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье

Появились фото и видео с места, где ликвидировали бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Илью Киву. Можно увидеть, как тело депутата-предателя лежит на снегу лицом вниз.

Информацией поделились источники в СБУ. Бывшего народного депутата ликвидировали подальше от загородного гостиничного комплекса в Подмосковье. Считается, что это произошло во время записи Кивой очередного пропагандистского видео.

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На фото можно увидеть оружие, из которого застрелили эксдепутата и кровь на снегу у тела Кивы. На опубликованном видео видна засада, с которой за Кивой велось наблюдение.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Илья Кива получил смертельное ранение в Подмосковье.

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