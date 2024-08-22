Появились фото с результатами ночных ударов СБУ и ССО по аэродрому 'Мариновка' в Волгоградской области

22 августа 2024 года Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций совершили успешную атаку на российский аэродром "Мариновка" в Волгоградской области рф. Этот военный объект враг активно использовал для авиационных ударов по украинским позициям.

В результате точного удара были уничтожены и повреждены российские истребители-бомбардировщики Су-34. Кроме того, спутниковые снимки подтвердили полное уничтожение складов с боеприпасами и ангарами, где дислоцировались вражеские самолеты.

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OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал в сети X фотографии, наглядно демонстрирующие масштабы разрушений на аэродроме.

В поврежденных ангарах на аэродроме "Мариновка" заметны силуэты самолетов Су-34, которые являются носителями КАБов и ракет.

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: X/MT Anderson

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant

Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant Фото последствий удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Источник: t.me/rus_informant

Аэродром "Мариновка" расположен в Волгоградской области и играл немаловажную роль в российской агрессии против Украины. С этого аэродрома вражеские самолеты неоднократно совершали вылеты для бомбардировок украинских городов и сел.

Напомним, в ночь на 21 августа ВСУ в Новошахтинске попали в комплекс ПВО россиян С-300.

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