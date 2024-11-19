Появилось первое вероятное видео запуска ATACMS по россии: в Минобороны РФ заявили, что сбили все ракеты и горела техтерритория (видео)

19 ноября российское Министерство обороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления в городе Карачев Брянской области с помощью ракет ATACMS. До этого российское Минобороны и местные власти сообщали об атаке дронов.

Об этом сообщают пропагандистские ресурсы "РИА Новости" и РБК со ссылкой на Минобороны РФ.

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Согласно сообщению, украинские силы выпустили шесть ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российское Министерство обороны утверждает, что системы С-400 и "Панцирь" перехватили пять ракет, а одна была повреждена.

По данным РБК, обломки ракет упали на техническую территорию военного объекта, где возник пожар, который удалось потушить. Жертв нет, по информации ведомства.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны атаковали состав боеприпасов в Карачеве Брянской области, не уточняя тип использованного вооружения, но отметив 12 вторичных взрывов и детонацию по состоянию на 2:30 ночи.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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