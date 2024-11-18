США дозволили удари далекобійною зброєю по рф, але є нюанс: подробиці

Білий дім прийняв рішення дозволити Україні застосовувати американські далекобійні ракети для ударів по території Росії, але виключно по Курській області. Це рішення стало відповіддю на участь військовослужбовців із Північної Кореї у бойових діях на стороні РФ.

За інформацією джерела, Києву дозволили використання ракет ATACMS лише в межах Курської області, де були зафіксовані північнокорейські військові. Про це пише Axios.

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Повідомлення про це рішення українська сторона отримала приблизно три дні тому.

Співрозмовник видання зазначив, що головна мета цього кроку – стримування КНДР від подальшого направлення своїх військових для підтримки РФ. У Білому домі вважають, що якщо північнокорейські війська піддадуться серйозному удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про подальшу допомогу Росії, що у свою чергу ослабить російський контрнаступ у Курській області.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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