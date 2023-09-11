Появилось редкое видео из самого эпицентра теракта 11 сентября в США

Когда в США 11 сентября 2001 года самолеты, захваченные террористами Аль-Каиды, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, фотокорреспондент CBS News Марк ЛаГанга оказался в эпицентре трагического инцидента и снял жуткую сцену падения одной.

Как сообщает CBS News, Марк ЛаГанга в этот день проезжал по Вестсайдскому шоссе на Манхэттене, он не знал, что направляется как раз в эпицентр теракта. В этот момент одна из башен (южная) уже рухнула, а северная башня начала падать, покрывая все вокруг облаком пепла и пыли.

Все, что он знал это то, что он должен остаться и снимать это.

Корреспондент оказался буквально в сотне метров от места теракта, он сразу достал камеру и начал снимать происходящее.

Его камера зафиксировала момент обрушения северной башни Всемирного торгового центра и все происходившее затем.

"Было столько пыли, а уличные знаки было сложно увидеть, что я никогда не догадывался, что одна башня уже упала", - объяснил ЛаГанга.

Говорит, что не осознавал всего происходящего. Он опросил прохожих: "Что произошло?" Один из офицеров полиции сказал, что крыша башни провалилась, а пожарный сказал, что упала часть башни.

Когда 110-этажное здание рухнуло, облако пепла и пыли поглотило ЛаГанга и объектив его камеры, откашливая пыль, он смахнул с камеры грязь, чтобы продолжить съемку. Марк ЛаГанга говорит, что, несмотря на близость к эпицентру падения башни, ему удалось остаться целым.

Справка: 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченных членами террористической организации "Аль-Каида", врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Впоследствии обе башни рухнули, убив около 3000 человек.

Читайте также: Американская подлодка попала в загадочную аварию

Первый самолет, United Airlines Flight 11, врезался в Северную башню ВТЦ в 8:46 утра. Второй самолет, American Airlines Flight 175, врезался в Южную башню в 9:03 утра.

Оба самолета были заполнены пассажирами и экипажами, а также горючим. При столкновении с башнями горючее разразилось, вызвав масштабные пожары. Огонь быстро распространился на верхние этажи башен. При пожарах стальные конструкции башен начали плавиться и деформироваться. Это привело к разрушению башен, которые рухнули в 10:28 и 10:59 соответственно.

Падение башен ВТЦ повлекло за собой масштабное разрушение. Части башен, а также стоящие рядом здания обрушились на улицы и подземные станции метро.

В результате теракта погибли около 2996 человек, включая 19 террористов. Более 6000 человек получили ранения. Это был самый кровавый теракт в мировой истории.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!