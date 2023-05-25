Появилось видео, как морские дроны ГУР подбили российский корабль 'Иван Хурс' (видео)

В сети появилось видео атаки на находившийся в Черном море российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Несмотря на заявления Минобороны рф, якобы атаку отбили и все цели уничтожили, на видео видно, что один из морских дронов попал в цель.

Пока неизвестно, смогли ли другие дроны успешно атаковать корабль Черноморского флота рф, и какие повреждения получило судно.

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Атака произошла утром 24 мая. В Минобороны рф подтвердили попытку атаки на судно с помощью трех беспилотных катеров, обвинив Украину. Это произошло в 74 километрах к северу от Босфора.

"Иван Хурс" – это первое серийное разведывательное судно связи рф, которое спустили на воду в 2017 году. Оно может вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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