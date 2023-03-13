Появилось видео, как подразделение Курта 'засевало российские удобрения' вблизи Бахмута

В Украине долгое время проходят ожесточенные бои в Бахмуте – городе, который хотят захватить наемники из ЧВК "Вагнер". В частности, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что штурмовые отряды "Вагнера" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города.

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Командующий подчеркнул, что украинские бойцы отбивают все попытки противника захватить Бахмут. Между тем, бойцы ВСУ в соцсетях время от времени выкладывают видео боев за Бахмут и показывают, как им удается прореживать живую силу врага.

В частности, бойцы 28-й Отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода показали, какие потери наносят врагу из дронов. Они выложили видео своей работы в Facebook.

"С приходом весны посевная начинается и у наших воинов. Подразделение Курта "засевает" российские удобрения на Бахмутском направлении", – прокомментировали эти кадры наши защитники.

Предлагаем вашему вниманию кадры боя украинских защитников, во время которого был ликвидирован вражеский танк вместе с экипажем.

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