Появилось видео как в Днепре маленькая девочка молилась во время российской атаки

Во время российских массированных ракетных обстрелов украинские дети молятся, чтобы спастись от гибели. Один из таких случаев попал на видео.

В Днепре, где российская ракета попала в многоэтажку, убив 5 человек и ранив 60, маленькая девочка во время воздушной тревоги перед иконой Божией Матери просила защиты у Девы Марии. Эти кадры опубликовали в одном из местных Телеграмм-каналов.

Ребенок на коленях перед иконой говорил: "Матерь божья, тебя я умоляю, взгляни на страну с высокого края, покрой наше войско покровом своим, пусть они будут под защитой твоей".

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет: 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры). В результате российской атаки пять человек погибли (по состоянию на 21 час 14 января), 60 получили ранения. Среди пострадавших 12 детей. Спасатели продолжают разгребать завалы. Не исключено, что количество пострадавших может увеличиться, поскольку в разрушенном подъезде дома, согласно пропискам, могло проживать до 200 человек, в том числе около 50 детей.

Президент Зеленский пообещал российским террористам жестокое наказание за смерть невиновных украинцев.

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