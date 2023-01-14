россияне выпустили по Украине 14 января 28 крылатых ракет и 5 авиационных, – Залужный

Во время массированного обстрела Украины 14 января россияне атаковали мирные населенные пункты и объекты критической инфраструктуры. Для обстрелов враг задействовал бомбардировщики, надводные корабли и подлодки.

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, утром враг атаковал Киев и область. "Столица Украины атакована с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории", – говорится в сообщении.

Около 13 часов россияне запустили крылатые ракеты Х-101 и Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и ракеты "Калибр" из надводных кораблей и подводных лодок. Всего было выпущено 23 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

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Из истребителей Су-35 россияне выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59. "Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3", – сообщили в командовании и добавили, что именно одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Тем временем Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Телеграмме отметил, что силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

Впоследствии Залужный обновил публикацию, написав: "По обновленной информации по состоянию на 18:30, враг совершил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет".

Он добавил, что силами ПВО уничтожены 18 крылатых ракет и 7 управляемых авиационных ракет.

В Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили: было уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях. К вечеру россия выпустила ракетой по многоквартирному дому в Днепре.

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