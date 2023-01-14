росіяни випустили по Україні 14 січня 28 крилатих ракет та 5 авіаційних, – Залужний

Під час масованого обстрілу України 14 січня росіянами були атаковані мирні населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури. Для обстрілів ворог задіяв бомбардувальники, надводні кораблі та підводні човни.

Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, зранку ворог атакував Київ та область."Столицю України атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракетами ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії", – йдеться у повідомленні.

Близько 13 години росіяни запустили крилаті ракети Х-101 та Х-555 з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс та ракети "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів. Загалом було випущено 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

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З винищувачів Су-35 росіяни випустили 5 керованих авіаційних ракет Х-59. "Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3", – повідомили у командуванні та додали, що саме одна з цих ракет влучила у багатоповерхівку в Дніпрі.

Тим часом Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Телеграмі зауважив, що силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

Згодом Залужний оновив публікацію, написавши: "За оновленою інформацією станом на 18:30, ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет".

Він додав, що силами ППО знищено 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили: було знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів по українських населених пунктах. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях. Під вечір росія випустила ракетою по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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