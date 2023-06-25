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Появилось видео ликвидации боевиков 57 мотострелковой бригады рф бойцами третьей ОШБр

Былим Елена

Появилось видео ликвидации боевиков 57 мотострелковой бригады рф бойцами третьей ОШБр

Третья Отдельная штурмовая бригада 24 июня полностью зачистила от врага западный берег канала Северский Донец – Донбасс. Был разбит 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады россиян.

Сегодня, 25 июня, появилось видео, как бойцам 3 ОШБр удалось разбить врага и зачистить территорию.

Майор Максим Жорин отметил, что бойцы первого механизированного батальона "показали характер настоящих штурмовиков".

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"Некоторые бои были на расстоянии 1-2 метра и даже в упор" – отметил он. Жорин добавил, что за один день у врага была отвоевана целая километровая линия окопов (общая территория выходит гораздо больше километра), которую полностью пришлось зачищать от оккупантов. "Это была сложная операция с очень тяжелыми окопными боями. Бойцы 1 мехбата показали не только слаженность и профессиональные действия, но и характер настоящих штурмовиков. Именно на характере переломили врага… российские солдаты, в частности, 57 бригада РФ, оказывала серьезное сопротивление. На каждой позиции, откуда мы их выбивали, пид*ры давали бой", – рассказал майор.

По его словам, в результате боя 3-й батальон 57-й бригады рф уничтожен - "почти все солдаты либо убиты, либо в плену, либо ранены".

 

Напомним, бойцы из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении устроили оккупантам "файер-шоу". Наши защитники ликвидировали вражеский топливозаправщик, спрятанный врагом среди посадок.

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