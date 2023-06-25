Появилось видео ликвидации боевиков 57 мотострелковой бригады рф бойцами третьей ОШБр

Третья Отдельная штурмовая бригада 24 июня полностью зачистила от врага западный берег канала Северский Донец – Донбасс. Был разбит 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады россиян.

Сегодня, 25 июня, появилось видео, как бойцам 3 ОШБр удалось разбить врага и зачистить территорию.

Майор Максим Жорин отметил, что бойцы первого механизированного батальона "показали характер настоящих штурмовиков".

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"Некоторые бои были на расстоянии 1-2 метра и даже в упор" – отметил он. Жорин добавил, что за один день у врага была отвоевана целая километровая линия окопов (общая территория выходит гораздо больше километра), которую полностью пришлось зачищать от оккупантов. "Это была сложная операция с очень тяжелыми окопными боями. Бойцы 1 мехбата показали не только слаженность и профессиональные действия, но и характер настоящих штурмовиков. Именно на характере переломили врага… российские солдаты, в частности, 57 бригада РФ, оказывала серьезное сопротивление. На каждой позиции, откуда мы их выбивали, пид*ры давали бой", – рассказал майор.

По его словам, в результате боя 3-й батальон 57-й бригады рф уничтожен - "почти все солдаты либо убиты, либо в плену, либо ранены".

Напомним, бойцы из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении устроили оккупантам "файер-шоу". Наши защитники ликвидировали вражеский топливозаправщик, спрятанный врагом среди посадок.

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