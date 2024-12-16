'Позор, безбожники': Клопотенко попал в скандал в Киеве Печерской Лавре и ответил на хейт (фото)

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский телеканал провел кулинарное шоу с участием известного повара Евгения Клопотенко. Это возмутило верующих, и они начали писать гневные комментарии под постами Клопотенко в соцсетях.

Верующим не понравилось, что ресторатор Евгений Клопотенко готовил еду прямо в Трапезном храме Лавры. Хотя повар объяснял, что съемка была направлена на рассказ об утраченных кулинарных традициях, в частности, одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника.

В Ровенской епархии считают, что этот скандал - "пренебрежение религиозной традицией и святынями". Действия Клопотенко якобы "оскорбляют чувства верующих".

"Храм - это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий", — написали представители епархии в соцсети Facebook.

На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

Клопотенко готовил в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko Клопотенко готовил в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

Клопотенко готовил в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko Клопотенко готовил в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

Пользователи соцсети в комментариях под постом Клопотенко осудили место проведения шоу:

безбожники издеваются над святыней

побойтесь Бога

забыли что сказал Иисус. Храм мой – это дом молитвы, а вы его сделали вертепом разбойников. Посему и останется ваш дом пуст, а вы согнаны будете с земли своей, а ваши дома останутся врагами вашими.

На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

Евгений Клопотенко отвечал на комментарии с критикой так: "Мы живем во времена, когда исследование своих корней, единение нации вокруг наших традиций как никогда важно. Любовь и глубинное уважение к украинской культуре и традициям двигает меня вперед. Накануне Рождества я стараюсь, чтобы как можно больше людей узнало о настоящих традициях этого светлого праздника. едва ли не единственное место, где сохранились упоминания о традиционных рождественских блюдах – это архивные церковные переписи".

На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko На Клопотенко набросились из-за готовки в Лавре. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

Повар объяснил, что именно в архивах Киево-Печерской Лавры я нашел такие блюда, как, например, пирожки с икрой карася, луком и пшеном или гороховый кисель, о которых рассказал в выпуске.

"Поэтому после консультаций со святыми отцами, мы решили воссоздать настоящий рождественский стол украинцев в трапезной палате, которая была построена в свое время как обеденный зал духовенства и не исключено, что таким и был их праздничный стол. Именно показать, не готовить или угощать ими! Мне жаль, что у части людей это вызвало негативные эмоции - оскорбить чувства верующих не было целью, наоборот я стремился поделиться с вами чем-то добрым и светлым, потому что именно таким вышел этот выпуск "Реальной истории". Лелеем украинское, исследуем свою историю и будем добрее. Обнимал. Цем", — резюмировал он.

Клопотенко также опубликовал новый пост в соцсетях, в котором извинился, что его действия могли кого-то оскорбить: "Я всегда готов признавать свои ошибки. Поэтому мои искренние прощения всем истинно верующим украинцам чьи чувства я задел".

Сообщение Клопотенко в Фейсбуке. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko Сообщение Клопотенко в Фейсбуке. Источник: Скриншот с facebook.com/yevhen.klopotenko

Также он считает, что скандал раздули не без помощи российской пропаганды:

"Враг тратит невероятные усилия, чтобы разъединить нас, выбрасывая сотни фейков в инфопространство. Но у него ничего не получится! российские ботофермы, спящие агенты, пропагандисты очень быстро мобилизуются и действуют слаженно. Если бы украинское общество действовало так же соединенное, никаких бойко и шариев в нашем инфопространстве не существовало бы, а все агенты кремля уже сидели бы в тюрьме с приговорами за измену стране".

Напомним, несколько лет назад Киевская Лавра уже становилась предметом обсуждения в соцсетях. Причиной стал боксер Ломаченко, пик проскуры в Киево-Печерской Лавре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!