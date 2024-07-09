Правила выезда за границу с отсрочкой от мобилизации: что нужно знать

Вследствие войны, начатой рф, в Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. В это время призываются военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки.

Во время военного положения выезд мужчин призывного возраста ограничен. Однако некоторые имеют отсрочку от призыва. Издание ТСН объяснило, можно ли выехать за границу при наличии отсрочки от мобилизации.

Если мужчина призывного возраста намерен выехать за границу, ему следует предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию об отсрочке в военно-учетный документ.

Лица, подлежащие воинской обязанности, как мужчины, так и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию Украины без наличия оснований, определенных законодательством.

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Согласно новому закону о мобилизации, право на пересечение имеют:

юноши до 18 лет;

мужчины старше 60 лет;

лица, которые исключены из военного учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица, получившие отсрочку по временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию.

Такие лица могут пересекать границу при наличии соответствующего военно-учетного документа или документа, подтверждающего отсрочку или снятие с учета, а также обновленных учетных данных.

Напомним, ранее UAportal писал, что для мужчин с 17 июля изменятся правила выезда за границу.

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