Правило 10 секунд: Как быстро проснуться утром, если в квартире холодно

Как быстро встать с постели утром, когда в доме холодно

Подняться с теплой кровати в холодное время года может быть настоящим испытанием, особенно, когда отопление еще не набрало обороты.

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Однако существуют простые советы, которые помогут вам быстрее проснуться и встать с кровати, даже если за окном зима. Одним из таких советов является трюк "10 секунд", пишет издание Mirror.

Для начала соблюдайте несколько правил по сну и пробуждению в холодное время года:

Теплая пижама: Если вам сложно заснуть в холодную погоду и вставать ранним утром, наденьте больше одежды перед сном. Если вы чувствуете холод, даже может вызвать проснуться вас ночью. Если у вас неудобно спать в утепленной пижаме, держите поблизости теплую одежду и носки, которые вы сможете одеть, когда встанете. Горячий душ: Один из способов разогреться после того, как вам удалось выйти из-под одеяла – это принять горячий душ. Горячий душ считается хорошим методом для регулирования температуры тела, стимулирования кровообращения и согревания организма. Настройка отопления: Попробуйте отопить так, чтобы радиаторы уже работали до срабатывания будильника. Это позволит предварительно обогреть спальню и вам не придется вставать в холодную комнату. Не забудьте держать дверь закрытой, чтобы тепло не выходило из комнаты.

Трюк "10 секунд" – это простой и действенный способ встать с постели утром. Его суть состоит в том, что вы должны выйти из постели всего-навсего в течение 10 секунд после того, как сработает будильник. Не дайте себе возможность подумать о том, сколь холодно и уютно вам под одеялом. Просто быстро выберитесь из кровати, накиньте что-то теплое, например, халат, и оставьте спальню. Это поможет вам избежать искушения снова остаться в постели и позволит быстрее проснуться утром.

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