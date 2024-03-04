Правительство готовит новый механизм бронирования от мобилизации: что известно

Кабинет министров готовит изменения по бронированию работников. На решение влияют средняя зарплата и уровень уплаты налогов компании.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, также будет иметь влияние значения предприятия или отрасли для экономики.

Шмигаль добавил, что на март 2024 года бронь от мобилизации имеют около 700 тысяч человек. Однако подход к бронированию должен быть более справедливым.

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По его словам, критические для экономики предприятия сохранят приоритет в бронировании, но дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет.

"Например, налоговая нагрузка выше средней по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его дает", – отметил глава правительства.

Он объяснил, что изменения в бронировании нужны, потому что государство возлагается исключительно на собственные поступления для удержания армии.

"Восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, то эффективность теряется. Это значит, что у нас не будет возможности обеспечить наши силы безопасности и обороны", – указал премьер.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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