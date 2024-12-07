Правительство изменило условия назначения субсидий: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины ввел важные изменения в системе предоставления жилищных субсидий, о чем сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основные нововведения касаются увеличения предельного размера расходов для получателей субсидий:

Предельная сумма расходов на приобретение товаров широкого потребления повышена с 50 до 100 тысяч гривен. Это позволит большему числу граждан претендовать на финансовую поддержку государства. Для владельцев частных домохозяйств, интересующихся альтернативной энергетикой, установлен новый лимит разового платежа – 150 тысяч гривен. Он действует при покупке генерирующих установок для производства электроэнергии из солнечной и ветровой энергии. Об этом пишет Укринформ.

Изменения внесены в два важных документа:

Положение о порядке назначения жилищных субсидий

Порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

Дополнительно урегулированы вопросы информационного взаимодействия между поставщиками универсальных услуг и Пенсионным фондом Украины. В частности, предусмотрено предоставление информации о договорах по "зеленому тарифу" для частных домохозяйств.

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Эти изменения направлены на:

Расширение социальной поддержки населения

Стимулирование использования альтернативных источников энергии

Упрощение процедуры получения субсидий

Повышение прозрачности взаимодействия между государственными учреждениями

Нововведения призваны облегчить положение украинских семей в условиях экономических вызовов и поддержать граждан, стремящихся к энергетической независимости.

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