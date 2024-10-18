Правительство определило порядок вручения повесток, отправленных по почте: подробности

Кабинет Министров Украины внес коррективы в Правила предоставления услуг почтовой связи, введя новые процедуры для доставки повесток военнообязанным. В случае, если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не явился для получения письма, сотрудник почтового отделения делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Эта отметка удостоверяется подписью работника и специальным почтовым штампом.

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Согласно обновленным правилам, рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" должны вручаться лично адресату по указанному адресу. Если получателя нет на месте, работник почты обязан попытаться связаться с ним по имеющемуся номеру телефона и/или оставить сообщение о поступлении письма в почтовом ящике. Об этом сообщает КМУ.

После этого, не позднее следующего рабочего дня, такое письмо возвращается отправителю. Эта процедура обеспечивает четкий механизм доставки повесток и фиксацию попыток их вручения, что имеет важное значение в контексте мобилизационных процессов.

Напомним, мы уже писали, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.

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