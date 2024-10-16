Чи можуть демобілізуватись чоловіки до 25 років: пояснення юриста

Верховна Рада України ухвалила зміни щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років. Це рішення викликало чимало запитань у суспільстві.

Важливо розуміти, що мобілізація пов'язана насамперед зі статусом особи, а не лише з її віком. Статус "військовозобов'язаного" можна набути по досягненню 25 років, але існують випадки, коли його отримують і молодші особи. Це регулюється законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

Нещодавні зміни стосуються осіб, які до 4 травня 2023 року отримали висновок Військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до служби в мирний час та обмежену придатність у воєнний час. Таких осіб не можна буде мобілізувати до досягнення ними 25-річного віку. Про це пише ukr.radio.

Варто зазначити, що спочатку законопроект передбачав і норму про звільнення зі служби осіб до 25 років, але перед голосуванням її вилучили. Можливо, це питання розглядатиметься в окремому законопроекті.

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Поки закон не набув чинності, чинні правила залишаються незмінними. Після набуття чинності Кабінет Міністрів має привести свої нормативні акти у відповідність до нових змін. Особи, звільнені в запас, зберігають статус військовозобов'язаних і можуть бути мобілізовані, якщо не мають права на відстрочку. Водночас, вони можуть за власним бажанням повернутися на службу через Центри рекрутингу.

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