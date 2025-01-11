Правительство планирует ограничить пенсии осужденным за государственную измену: о чем идет речь

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий ограничение пенсий для осужденных за государственную измену. Согласно документу, во время отбывания наказания осужденные за коллаборационизм и ряд других преступлений будут получать пенсию, не превышающую прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 2361 гривну.

Это касается лиц, осужденных за насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, призывы к террористическим актам, а также за государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины, диверсии, шпионаж, создание военизированных формирований, преступления агрессии, военные преступления геноцид. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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После окончания срока наказания пенсия будет назначаться и выплачиваться по стандартным условиям в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Кроме того, суммы пенсий, не выплаченные во время отбывания наказания, будут пересматриваться в соответствии с установленным размером и будут выплачиваться за весь период.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому повысят субсидию с 1 января и как подать заявку на ее получение.

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