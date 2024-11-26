Правительство приняло решение выделить отдельной категории граждан по 6500 гривен: о ком идет речь

Кабинет Министров принял решение о внедрении программы единовременного пособия "Теплая зима" в размере 6500 гривен для отдельных категорий населения.

Об этом в телеграмме сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Программа направлена на поддержку граждан в зимний период 2024/25 года. Помощь получат дети из малообеспеченных семей, дети и лица с инвалидностью I группы, принадлежащих к внутренне перемещенным лицам.

Кроме того, правительство утвердило порядок предоставления этой помощи для указанных категорий населения, чтобы обеспечить эффективную реализацию программы.

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