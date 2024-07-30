Правительство упростило бронирование от мобилизации для работников одной отрасли: что известно

Правительство приняло изменения по бронированию работников одной из отраслей экономики. Речь идет о броне от мобилизации для сотрудников предприятий, занимающихся перевозками.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, за полтора года действия механизма бронирования всего поступило около 500 заявлений от перевозчиков о признании критичности (в 2023 году не более 40). Среди перемен:

Расширение перечня предприятий, которые могут представляться для признания критическими. Речь идет о перевозчиках, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции.

Возможность предоставляться компаниям, выполнявшим перевозку не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах.

Упразднение необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов.

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Деркач уточнил, что все изменения в 303 приказа вступят в силу после регистрации акта Министерством юстиции. Это означает, что подавать пакеты документов с учетом этих изменений можно только после вступления в силу обновленного приказа.

"Пока ни один ФЛП, не только перевозчики, а, например, аграрии или строители, не могут получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону. Поэтому исправить такую ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только" предприятия, учреждения, организации", – говорит замминистра.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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