Правительство Южно-Африканской Республики официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента владимира путина, если тот прибудет в страну.

Этот шаг был сделан после того, как Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест путина по обвинениям в военных и преступлениях против человечества в Украине, сообщается на сайте оппозиционной партии "Демократический Альянс".

ЮАР формально обязана соблюдать требования МКС, но руководство страны не скрывало, что никакого желания арестовывать российского президента у него нет.

Однако никакого законного способа не выполнять ордер правительства ЮАР не нашло. В последние дни южноафриканские лидеры прямо говорили, что они просили путина не приезжать, и позавчера тот действительно решил не уезжать, хотя и необязательно из-за опасений быть арестованным.

Оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" заявила, что решение правительства обратиться в суд является уступкой ее требованиям. Партия ранее обращалась в суд с ходатайством обязать правительство выполнить ордер на арест путина.

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Решение правительства ЮАР вызвало критику со стороны некоторых экспертов, заявивших, что это может ухудшить отношения между ЮАР и россией. Однако правительство ЮАР заявило, что оно вынуждено действовать в соответствии с международным правом.

Совершенно неизвестно, будет ли путь арестован, если он приедет в ЮАР. Однако решение правительства обратиться в суд является значительным шагом, свидетельствующим, что ЮАР серьезно относится к требованиям МКС.

Напомним, 3 марта 2022 года Уголовный суд в Гааге взялся за расследование против военных преступлений России.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента россии владимира путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львова-Белова. Они обвиняются в незаконной депортации украинских детей.

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