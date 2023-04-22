Правительство запретило взимать долги за коммунальные услуги: кого касается

Власти запретили взимать долги за коммуналку, появившиеся после полномасштабного вторжения с переселенцев

Правительство одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года. Речь идет о лицах, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы.

Постановление решает вопрос о бесперебойном предоставлении жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используют для размещения внутренне перемещенных лиц. Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, согласно Перечню Минреинтеграции.

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Однако, согласно разработанному Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий постановлением, потребители должны предоставить документы, подтверждающие их отсутствие в доме, если они покинули его из-за обстоятельств, связанных с конфликтом.

Такими документами могут быть справка внутренне перемещенного лица, временное убежище в иностранном государстве или документы, касающиеся лечения, обучения или прохождения военной службы.

Отметим, что запрет касается территорий, где продолжаются боевые действия или установлена временная оккупация. Постановление помогает гражданам, которые стали жертвами конфликта и вынуждены были эвакуироваться, и обеспечивает бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг в местах их временного пребывания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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