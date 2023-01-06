Православное Рождество 7 января: какие традиции и запреты праздника

Один из самых главных христианских праздников украинцы будут встречать в ночь с 6 на 7 января. Православные христиане будут праздновать Рождество Христово.

Это один из главных праздников в христианстве, в основе которого – рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

История праздника

Праведный Иосиф и его беременная жена Мария отправились из Назарета в Вифлеем. Когда супруги прибыли в город, Марии пора родить.

В гостевых домах по дороге не нашлось никаких свободных мест, поэтому Иосиф и Мария пошли в пещеру, которая служила хлевом для скота. Оставив Марию саму, Иосиф пошел искать повитуху, когда же вернулся, Мария родила сына.

По библейским преданиям, пещера была наполнена странным светом, а в ней сидела Мария и держала грудного ребенка.

Ангел сообщил о рождении Мессии пастухов и они пришли поклониться Сыну Божьему, лежавшему в яслях в пещере. А в небе засияла Вифлеемская звезда – она светила в небе и указывала путь тем волхвам, которые следовали увидеть Христа и поклониться ему. Волхвы принесли Иисусу золото, ладан и смирную. Золото символизировало царское достоинство новорожденного. Ладан символизировал божественное происхождение ребенка, а смирная олицетворяла будущее погребение.

После рождения Иисуса произошло одно из самых трагических событий — убийство младенцев по приказу царя Ирода, услышавшего о рождении Мессии и испугавшегося за свою власть. Он приказал умертвить всех младенцев Вифлеема до двух лет. Но божественным провидением Иисуса было спасено — Мария и Иосиф отправились в Египет, где и оставалось до смерти Ирода. Затем семья вернулась в Назарет.

Праздник в честь рождения Сына Божия был установлен в IV веке, когда было решено отделить праздник Рождества от Крещения (6 января), который называли Богоявлением. Рождество Христово отмечалось 25 декабря – эта дата упоминается в древних текстах. Празднование Рождества утвердил папа римский Юлий И.

45 года до нашей эры по указу Юлия Цезаря на смену римскому календарю пришел Юлианский. Свое начало он берет 1 января, длится 365,25 дня – на 11 минут дольше солнечного года. Поэтому каждый четвертый год по этому календарю высокосен и длится в сутки дольше.

Начиная с IV века нашей эры по XVI век Рождество праздновали 25 декабря католики и православные. Однако в 1582 году Папа Григорий XIII ввел новую систему счисления, чтобы сократить разрыв между календарным и астрономическим годом. После введения григорианского календаря появилась разница на днях между старым и новым стилем. Православное Рождество начали отмечать 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю.

Что принято делать на Рождество

Верующие посещают храмы и участвуют в праздничных богослужениях. В этот день принято проявлять милосердие и подавать милостыню нуждающимся.

В молитвах нужно просить Бога о милости, снисхождении и благосклонности. В храме прихожане зажигают свечи у икон и молятся о здоровье близких.

Придя с утренней службы, нужно зажечь свечу в доме, установив ее перед иконостасом.

Только после молитвы принято садиться за праздничный стол, выходить из поста, который длился 40 дней. Рождество считается семейным праздником, когда все родственники собираются за большим столом и общаются.

7 января нужно посещать рынки и магазины – большие покупки помогут приобрести денежное благосостояние и достаток в следующем году.

Домашняя работа и рукоделие в этот день не запрещены.

Коляда

Испокон веков украинцы желали друг другу счастья, здоровья, долгих лет и состояния. Дети и молодежь ходили по домам и с песнями и разнообразными театральными сценками поздравляли хозяев дома и их детей.

Молодежь и дети производили восьмиугольную звезду, одевали маски козы и медведя. Одежду выбирали праздничную.

Считалось, чем больше детей посетит дом, тем щедрее для его хозяев будет новый год.

Какие запреты 7 января

Издавна считалось, что этот праздник нужно провести в покое и благих делах.

Запрещалось ссориться и употреблять бранные высказывания.

Негативные мнения этого дня могут стать жизненной установкой и предопределят программу неудач в следующем году.

Нельзя оставлять на столе пустую тарелку – до бедности.

На Рождество нужно отказаться от одежды темного цвета.

Запрещено отмечать Рождество алкоголем и шумными посиделками.

Также нельзя поминать умерших и посещать кладбища.

По верованиям, в этот день нельзя занимать деньги – рискуете провести весь год в денежных долгах.

Запрещены и гадания – негативная энергия отнимает у предков шанс на спасение души.

Приметы 7 января

В ночь с 6 на 7 января ясное небо и безветренная погода – к урожаю в полях.

Снег утром обещает удачу, богатство и плодородие в этом году.

Оттепель на Рождество – плохой урожай.

Вьюга и метели обещают богатый урожай пшеницы и удачный сезон для пчеловода.

Яркие звезды в небе на Рождество — хороший знак.

Солнечная погода – богатый сезон грибами и ягодами.

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