'Праздничные фейерверки' россиянам от СБУ: уничтожены 14 танков, система ПВО и более 240 окупантов (видео)

Спецназначенцы Службы безопасности Украины провели ряд успешных операций, нанеся значительные потери российским оккупантам. Только за последнюю неделю, благодаря точным ударам дронов и других огневых средств, было уничтожено 14 танков и столько же боевых бронированных машин.

Как сообщили в СБУ, также было уничтожено 28 артсистем и РСЗО, четыре системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, более 200 единиц автотранспорта, более 40 беспилотных летательных аппаратов и антенн связи.

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Бойцы Службы безопасности также ликвидировали более 180 фортификационных сооружений и огневых позиций врага, три склада с боеприпасами и топливом.

Благодаря успешным атакам ликвидировано также более 240 российских оккупантов.

В СБУ отметили, что каждый уничтоженный оккупант и каждая единица вражеской техники – это шаг к нашей общей цели – изгнание российских захватчиков с украинской земли.

Напомним, на днях Третья штурмовая бригада начала наступление на Харьковском направлении. Украинские воины провели успешную контратаку, в ходе которой был взят под контроль батальонный район обороны оккупантов, а также вражеские взводные и ротные опорные пункты.

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