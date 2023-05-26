Праздничный пирог из щавеля: приготовьте вкусное блюдо на Троице за 30 минут

Совсем скоро украинцы будут праздновать один из самых больших христианских праздников – Троицу. В 2023 году католики празднуют Зеленые праздники 28 мая, а православные, несмотря на переход на новый календарь – 4 июня.

На Троицу принято украшать дом веточками деревьев, полевыми цветами, травами и другими растениями. Праздничный обед должен включать в себя определенные блюда, и UAportal подготовил рецепт пирога из щавеля.

Для приготовления этого блюда не требуется много ингредиентов и времени. Пригодятся:

200 г свежего щавеля;

1 стакан муки;

1 стакан сахара;

3 яйца;

1 столовая ложка коньяка;

сахарная пудра.

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Сначала щавель следует тщательно промыть, дать воде стечь, а затем нарезать соломкой. После этого его нужно выложить до смазанной растительным маслом формы.

Отдельно нужно взбить яйца с сахаром до стойкой пенки. Тогда в смесь добавляются мука и коньяк и тщательно перемешиваются.

Щавель в форме нужно залить полученным тестом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовый пирог следует остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках : когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.

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